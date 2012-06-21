Україна має сильну армію та заслуговує на те, щоб бути запрошеною і стати рівноправним членом НАТО. Північноатлантичний альянс повинен об’єктивно оцінити євроатлантичні прагнення нашої держави. Про це сказав Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю українським телеканалам у межах Всеукраїнського форуму «Україна 30. Економіка без олігархів» у Києві.

Глава держави наголосив, що Україна доклала багато зусиль для того, щоб лідери НАТО підтвердили перспективи прийняття нашої країни до Альянсу.

«Наші військові демонструють міцність та потужність армії, вона готова захищати. Я про це комунікував з лідерами (країн – членів НАТО. – Ред.), запрошував їх на Донбас, щоб вони бачили рівень. Ми достойні бути членами Альянсу, якщо Альянс бачить Україну серед членів НАТО не за лаштунками, а за одним столом», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави подякував Президенту США Джо Байдену, Прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону, а також лідерам інших країн – членів НАТО, які під час Брюссельського саміту підтримали євроатлантичні прагнення України.

«Я вважаю, що Україна заслуговує на більше. Ми заслуговуємо, щоб бути одними з рівних в Альянсі, серед потужних країн. Нас потрібно запрошувати – я вважаю, що це чесно. Ми не повинні просити», – наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, Україна у відносинах з НАТО обрала політику бажаного гостя, на відміну від деяких політичних сил, які в попередні роки наближали країну до Альянсу лише на словах.

«У нас інша політика. Це внутрішня, міцна позиція щодо поваги до України як до держави, до нації», – сказав Президент.

Володимир Зеленський зауважив, що окремим політикам не подобається пряма, чітка позиція України щодо необхідності підтримки її євроатлантичного курсу.

«Багато зараз кажуть, що у нас дуже різка, жорстка позиція, що комусь це не подобається. Я вважаю, що вона справедлива, тому що вона чесна», – наголосив Президент.