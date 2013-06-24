Україна успішно пройшла відбір для участі у пілотному проекті EU4Digital. Він передбачає приєднання до єдиної системи електронної товарно-транспортної накладної Європейського Союзу – е-CMR. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Протягом минулого року продовжувалася активна робота з впровадження електронної ТТН Україні. Ми маємо підтримку бізнесу у цьому напрямку та наразі тестуємо продукт.

Перехід на електронну систему також матиме позитивний економічний ефект – електронні накладні дешевші паперових, та екологічний – відмова від паперових документів сприятиме збереженню довкілля. Перевагою системи е-ТТН в Україні є розробка одразу з урахуванням європейських стандартів обміну даними. Це зробить інтеграцію з європейською системою e-CMR легшою. Вдячні європейським партнерам за підтримку нашої ініціативи щодо приєднання до єдиної системи електронної товарно-транспортної накладної ЄС», — прокоментував заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Анатолій Комірний.

У рамках пілоту сформовано робочу групу, завданням якої є:

- оцінка поточного стану справ з електронним обміном інформацією про вантажні перевезення в Україні;

- розробка дорожньої карти щодо запуску електронних супроводжувальних документів перевезення вантажів.

Дорожня карта буде розроблена протягом 2023 року на підставі оцінки поточного стану справ і включатиме план дій щодо інтеграції платформи електронних вантажних перевезень України та ЄС.

Зокрема, відповідності е-ТТН стандартам обміну електронною інформацією про вантажні перевезення (eFTI).

Нагадаємо, що восени 2022 року Україна почала співпрацю з Естонією із залучення до проекту впровадження е-ТТН для автомобільних вантажоперевізників.

Впровадження системи е-TTН здійснюється у партнерстві Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та USAID / UK aid проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS» та за участі ГО «Інститут аналітики та адвокації», яка на період реалізації проекту є адміністратором системи е-ТTН.