Україна і Бразилія планують інтенсифікувати економічне співробітництво та збільшити товарообіг між країнами. Про це йшлося під час відеозустрічі між Першим віце-прем’єр-міністром України – Міністром економіки України Юлією Свириденко та Віце-президентом, Міністром розвитку, промисловості, торгівлі та послуг Бразилії Жеральдо Родрігесом Алкімном Фільо, передає пресцентр Урядовий портал.

“Провели плідну зустріч з бразильським колегою Жеральдо Родрігесом Алкімном Фільо. Почули від нього слова підтримки та солідарності з Україною. Ми презентували можливості для бразильського бізнесу щодо співпраці з українськими підприємцями. Стале економічне зростання навіть на фоні війни проти рф, а також статус України, як країни-кандидата на членство в ЄС, відкриває перед іноземними інвесторами гарні перспективи для виходу на європейські ринки. Домовилися, що наші уряди інтенсифікують поглиблення взаємовигідного економічного співробітництва та працюватимуть над збільшенням товарообігу між Україною і Бразилією. Ми маємо схожі погляди на асортимент продукції, торгівлю якими треба збільшувати”, - розповіла Юлія Свириденко.

Сторони обговорили можливості для проведення подальших особистих двосторонніх зустрічей та окреслили економічні теми для майбутнього обговорення.

Також під час розмови Юлія Свириденко запросила представників Бразилії на конференцію високого рівня, спрямовану на досягнення миру в Україні. яка пройде 15-16 червня у Швейцарії, а також запропонувала бразильському бізнесу взяти участь у Міжнародній конференції з питань відновлення України, яка пройде 11 та 12 червня в Берліні.