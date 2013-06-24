Команда Мінстратегпрому провела днями робочу зустріч із представниками Агентства міжурядового оборонного співробітництва (AMOS) Міністерства оборони Чеської Республіки. Обговорювали обмін військовими технологіями та розвиток спільних проєктів. Зокрема, спільне виробництво чеських гвинтівок BREN-2. Нагадаємо, угоду про ліцензійне складання гвинтівок було підписано 16 липня 2024 року між АТ «Укроборонпром» та eskб zbrojovka — дочірньою компанією Colt CZ. Власне складання розпочалося в листопаді.

Під час зустрічі йшлося про спільне виробництво боєприпасів, зокрема великокаліберних артилерійських — у співпраці з українською приватною компанією, а малого калібру — з підприємством Укроборонпрому.

«Українська оборонна промисловість та Мінстратегпром — ключові партнери нашої промисловості, а також нашого міністерства. Ми цінуємо їхнє партнерство і разом з Данією та Нідерландами працюємо пліч-о-пліч над певними проєктами», — сказав директор Агентства міжурядового оборонного співробітництва Алеш Витечка.

Нині опрацьовують питання постачання критичних компонентів для виробництва боєприпасів в Україні, тож під час зустрічі обговорювали підсилення цього напряму. Ішлося також про потенційні можливості та конкретні проєкти, які можуть поглибити співпрацю між Україною й Чехією в оборонній промисловості.

«Чехія — наш стратегічний партнер, і ми раді мати міцні міжгалузеві зв’язки. Маємо вже перші результати спільних проєктів і працюємо над їх масштабуванням. Ми вдячні чеському бізнесу за готовність співпрацювати з українськими оборонними компаніями, а уряду Чехії — за підтримку цієї співпраці на високому рівні», — зазначив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, повідомляє Мінстратегпром.