Міністерство енергетики України та Міністерство клімату, енергетики та комунальних послуг Королівства Данія уклали Угоду, що розширює енергетичне партнерство в галузі вітрової генерації. Про це повідомляє Урядовий портал.

Документ в онлайн-режимі підписали Міністр енергетики України Герман Галущенко та Міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Королівства Данія Ларс Огор під час конференції WindEurope’s 2023, що проходить у Копенгагені.

Сторони зобов’язалися сприяти подальшому розвитку енергетичного партнерства, а також здійснювати обмін досвідом та знаннями у сфері вітрової енергетики.

Партнерство включатиме обмін інформацією та співпрацю експертів у розробленні стратегії, відповідної політики та правових заходів у галузі вітроенергетики, обмін знаннями у розвитку технологічних можливостей, а також формуванні стабільної основи для інвестиційної та торговельної діяльності у секторі вітроенергетики.

«Україна має значний потенціал для розвитку відновлюваної енергетики в Європі. Ми прагнемо стати лідером у побудові сучасного зеленого енергетичного сектору, що визначено як пріоритет Президентом України Володимиром Зеленським. Ми плануємо, що до 2050 року частка ВДЕ в енергобалансі України досягне 50%. Розвиток партнерства з Данією в галузі вітрової енергетики є надзвичайно важливим для нас у цьому контексті», - зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Очільник Міненерго закликав данських партнерів використати потенціал двосторонньої співпраці країн, зокрема в межах щойно підписаної Угоди.