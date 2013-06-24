Для Сил оборони до кінця 2024 року закуплять вироблені в Україні далекобійні дрони, системи ПТРК, ракети й артилерійські установки в межах домовленостей про підтримку Данією українського ОПК на 4,2 млрд данських крон (629 млн доларів), які було спрямовано раніше.

Відповідні імплементаційні угоди Міністерство оборони та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості уклали з Міністерством оборони Данії.

Зокрема, 1,3 млрд данських крон — це гроші з данського держбюджету, а 2,9 млрд — відсотки від заморожених російських активів, управління якими здійснює Данія від імені ЄС.

«Уже давно Данія — один з найбільших прихильників України, і так буде й надалі. Але якщо хочемо підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, дуже важливо, щоб ми підтримували українську оборонну промисловість безпосередньо. Тому я радий бачити, що данська модель діє і що ми фінансуємо в тісній співпраці з Україною дуже затребуване обладнання, яке може бути поставлене протягом кількох місяців. Водночас прокладаємо шлях для більшої кількості країн, які зможуть зробити свій внесок в українську оборонну промисловість за допомогою данської моделі, — зазначив Троельс Люнд Поульсен.

Лист про наміри щодо цих коштів підписали міністр оборони Рустем Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін і міністр оборони Данії Троельс Люнд Поульсен 29 вересня. У ньому йшлося про розширення Данією фінансової підтримки української оборонної промисловості.

«В умовах повномасштабної війни підтримка наших міжнародних партнерів критично важлива для зміцнення обороноздатності України. Данія першою розпочала закупівлю озброєння безпосередньо в наших оборонних підприємств. Данська модель співпраці — не лише солідарність, а й рішучість у підтримці нашої боротьби за свободу і суверенітет», — зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

«Щиро вдячний данському уряду та всьому народові за незмінну й послідовну підтримку. Ми цінуємо, що Данія показує приклад у розвитку оборонного комплексу України. Це дасть змогу пришвидшити постачання необхідного озброєння нашим військовим, водночас зміцнюючи українську економіку в умовах російської агресії. Для нас надзвичайно важливо мати такого надійного союзника як Данія», — наголосив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Міноборони й Агенція оборонних закупівель надали Данії вичерпну інформацію про виробників, ефективність озброєння, виробничі спроможності та відповідність антикорупційним стандартам.

«За результатами угод українські виробники озброєння й техніки — як державні, так і приватні — до кінця 2024 року закуплять ЗСУ самохідні артилерійські установки, ударні безпілотники, протитанкову зброю, ракетне озброєння», — повідомив директор департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

Джерела:Міністерство оборони

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