Україна та Фінляндія посилюють співпрацю задля розбудови сучасної системи моніторингу якості повітря в Україні. Зокрема, у межах візиту фахівців Міндовкілля у Гельсінкі обговорювалися питання реалізації майбутнього проекту «Українсько-фінська інституційна співпраця у сфері моніторингу атмосферного повітря». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Основними цілями проекту є модернізація мережі спостережень за якістю повітря відповідно до стандартів ЄС та експертна підтримка для подальшого створення Національної референс-лабораторії. Зокрема, планується встановлення пунктів спостережень, що збирають дані про якість повітря в режимі реального часу, та використання сучасних підходів до оцінювання цієї якості за допомогою методів моделювання та супутникових даних.

Українська делегація також відвідала референс-лабораторію в Фінляндії та долучилася до вивчення досвіду використання моделювання якості повітря для оперативного моніторингу та конкретних цілей державного природоохоронного управління.

Нагадаємо, що у жовтні 2023 року під час Міжнародної конференції «United for Justice. United for Nature» Фінляндія в рамках імплементації п. 8 Формули Миру Президента Володимира Зеленського висловила готовність допомогти Україні реалізувати проект «Українсько-фінська інституційна співпраця у сфері моніторингу атмосферного повітря». Наразі проект спільно доопрацьовується та згодом буде переданий на погодження Міністерству закордонних справ Фінляндії.

Посилення співпраці з Фінляндією у цьому напрямку дозволить Україні наблизитися до впровадження стандартів ЄС у сфері якості атмосферного повітря та збільшить спроможність державних органів у визначенні впливу війни на його якість.