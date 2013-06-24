Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко під час візиту до Парижу обговорила із французькими урядовцями та підприємцями проекти з відновлення України в межах угоди на 200 млн євро. Міжурядова угода була укладена у жовтні 2024 року у Києві. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

На зустрічі були присутні Міністр економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції Ерік Ломбард, Міністр Європи та закордонних справ Жан-Ноель Барро, Міністр-делегат з питань зовнішньої торгівлі та французьких громадян за кордоном Л.Сен-Мартен та Спеціальний уповноважений з питань допомоги та відновлення України П’єр Ельброн, а також представники французьких компаній, які вже беруть участь у відбудові України або планують долучитися.

Сторони спільно опрацювали десятки заявок і Уряд затвердив перші 19 проектів на засіданні Стратегічної інвестиційної ради. Це проєкти у сфері охорони здоровʼя, енергетики, інфраструктури, гуманітарного розмінування та інших напрямків. Всі відібрані проєкти будуть реалізовані у терміни — від 5 до 16 місяців.

«Ми вдячні Франції за стратегічне партнерство. Ця угода надає Україні 200 мільйонів євро через «Фонд для України», які будуть спрямовані на відбудову критичної інфраструктури. З них 60 мільйонів підуть на підтримку енергетики. Програма мала значну увагу з боку приватного сектору. Загальна ж кількість проектів, які подалися на фінансування, сягнула 600 млн євро. Це суттєво перевищує передбачений обсяг фінансування, тому ми сподіваємося на розширення співпраці», — підкреслила Юлія Свириденко.

За словами Юлії Свириденко, ця угода значно посилить енергетичний потенціал міст, які потребують допомоги. Серед них — Харків, Кривий Ріг, Запоріжжя та інші регіони. Фінансування дозволить модернізувати застарілу інфраструктуру, впровадити цифрові рішення, відновити пошкоджені об’єкти, диверсифікувати джерела енергії та перейти до зеленої енергетики.

«Відновлення інфраструктури — наше спільне завдання. Руйнування колосальні. За оцінками RDNA, на реконструкцію Україні потрібно 524 мільярди доларів упродовж наступного десятиліття. Найбільших втрат зазнали житлові будівлі, соціальна інфраструктура, енергетика, транспорт, логістика та промисловість. Тому частина грантових коштів буде спрямована саме на ці напрями», — зазначила Юлія Свириденко.

Також кошти підуть на гуманітарне розмінування. Це критично важливо для відновлення господарської діяльності у прифронтових та деокупованих регіонах. Україна залишається найбільш замінованою країною у світі. Понад 138 000 кв. км її території забруднені вибухонебезпечними предметами — це майже чверть площі Франції.

Юлія Свириденко подякувала французькому бізнесу за активну участь у відбудові та закликала до нових інвестицій.

«Я щиро вдячна приватному сектору Франції за такий активний інтерес до відбудови України. Всі ці проєкти сприятимуть не лише відбудові, але й створенню нових робочих місць, податковій підтримці бюджету і розвитку економік обох наших держав. Особливо цінно, що проекти втілюватимуть спільно - українські та французькі компанії. І, звісно, я безперечно вдячна Уряду Франції за 200-мільйонний пакет підтримки. Нині ця угода — знак якості на який рівняються інші держави», — підсумувала Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України.

Під час зустрічі було презентовано 19 проєктів у сферах енергетики, критичної інфраструктури, охорони здоров’я та розмінування, які фінансує Уряд Франції та імплементує французький фонд цивільних грантів.

Список затверджених проектів:

Інфраструктура

1. REFASTIV – будівництво автономного району з власною водою та електроенергією у Фастові

Виконує: X-TU Architects, NOVAKAMP, Ateliers de France (15 млн євро, термін реалізації- 16 міс.)

2. Закупівля мобільних радарів для цивільного повітряного руху

Виконує: Thalès LAS France (8,9 млн євро, 12 міс.)

Вода

3. Зміцнення та забезпечення водопостачання в Кривому Розі

Виконує: Saint Gobain PAM (14,9 млн євро, 15 міс.)

Охорона здоров'я

4. Забезпечення системами ультразвукової діагностики — 150 ехографів для медзакладів

Виконує: Sonoscanner (2,9 млн євро, 7 міс.)

5. Зміцнення спроможності реабілітації після ампутацій через створення та підтримку мікроклінік і адаптацію закладів

Виконує: Resilience Orthopedics (4 млн євро, 5 міс.)

6. Реконструкція реабілітаційного центру у Вінницькій області

Виконує: Ginger International, Ellipse Projects (15 млн євро, 16 міс.)

7. Забезпечення обладнанням для механізованої серцево-легеневої реанімації

Виконує: Schiller Medical (5,8 млн євро, 8 міс.)

8. Забезпечення портативними рентгенівськими апаратами — 120 мобільних рентген-апаратів

Виконує: DMS Imaging (10,9 млн євро, 12 міс.)

9. Розвиток можливостей реабілітації після ампутацій – оснащення 45 медзакладів

Виконує: Dessintey (8 млн євро, 15 міс.)

10. Розвиток телемедичних мереж у 5 областях

Виконує: C3Medical (4,3 млн євро)

Енергетика

11. Будівництво цифрової підстанції у Київській області

Виконує: GE Vernova Grid Solutions SAS (11 млн євро, 16 міс.)

12. Енергонезалежність - постачання мобільних електричних підстанцій

Виконує: GE Vernova Grid Solutions SAS (13 млн євро, 16 міс.)

13. Встановлення мобільних сонячних генераторів для медичних та освітніх закладів у Київській області

Виконує: Industrial Packing Solutions (11,8 млн євро, 10 міс.)

14. Відновлення та модернізація електрообладнання Харківських тепломереж для забезпечення теплопостачання

Виконує: Schneider Electric France (6,7 млн євро, 5 міс.)

15. Модернізація енергетичного обладнання Харківводоканалу для сталого водопостачання та водовідведення

Виконує: Schneider Electric France (8,9 млн євро, 8 міс.)

16. Мобільні електропідстанції

Виконує: EDF International Networks (13 млн євро, 16 міс)

Безпека та розмінування

17. Обладнання для розмінування та навчання

Виконує: Exail Robotics (14,6 млн євро, 12 міс.)

18. Збільшення спроможності ДСНС у сфері гуманітарного розмінування.

Виконує: CNIM Systèmes Industriels, CEFA (14,9 млн євро, 16 міс.)

19. 40 роботів-пожежників

Виконує: Shark Robotics (14,5 млн євро, 9 міс.)

Загалом — близько 200 млн євро інвестицій у критичну інфраструктуру України.

Довідково

У жовтні 2024 року Україна і Франція підписалиІмплементаційну угоду до Грантової угоди між країнами, що відкрила можливість залучити 200 мільйонів євро грантової допомоги. До 50% цих коштів буде спрямовано на закупівлю українських товарів і послуг для проєктів відновлення. Ці проекти будуть реалізовані у тісній співпраці з французькими компаніями, які активно підтримують Україну та наразі працевлаштовують 25,000 людей у нашій країні.

Ключові сектори, які отримають фінансування — охорона здоров'я, енергетика, водопостачання та водовідведення, розмінування, цифрові технології, інфраструктура, сільське господарство, переробка відходів та житлове будівництво.