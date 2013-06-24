5 травня 2023 року Кабінет Міністрів України схвалив проект Угоди про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія між Литвою та Україною. Наступний крок — офіційне її підписання від імені Уряду України Міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком та відповідною уповноваженою особою Литовської Республіки. Про це повідомляє Урядовий портал.

Угода передбачатиме, що громадяни України, які переїхали на тимчасове або постійне проживання до Литви, зможуть обміняти своє українське посвідчення водія на литовське без складання теоретичних і практичних іспитів. Так само і громадяни Литви, які тимчасово або постійно проживають в Україні та мають литовське посвідчення водія, зможуть обміняти його без складання іспитів у сервісних центрах МВС.

Для обміну національних посвідчень водія слід буде лише подати документ про постійне місце проживання в країні, оригінал посвідчення водія та дійсну медичну довідку.

Двостороння Угода вступить в силу після її затвердження Урядами обох країн та офіційного оприлюднення.

Зараз для обміну литовського посвідчення водія громадянам Литовської Республіки необхідно складати іспити в сервісних центрах МВС, відповідно українці в Литві теж мають складати іспити у відповідних компетентних органах країни.