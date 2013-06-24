Водники України та Молдови посилюють співпрацю в царині сталого управління водними ресурсами Дністра. На виконання домовленостей міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця і міністра навколишнього середовища Молдови Серджіу Лазаренку 7 червня в місті Кишинів голова Держводагентства Михайло Янчук і директор Агентства Apele Moldovei Андрій Антоневич обговорили питання управління водними ресурсами в басейні Дністра в умовах зниження водності. Участь у засіданні також взяли представники агентств, експерти, представники українського та молдовського гідрометцентрів, ПрАТ «Укргідроенерго».

За словами Михайла Янчука, басейн річки Дністер нині стикається із серйозними проблемами, що загострюються внаслідок зміни клімату та воєнної агресії рф проти України. Під час наради українські та молдовські колеги обговорили питання гідрологічного режиму річки Дністер в січні — червні 2024 року, роботу водозаборів та розглянули сценарії водозабезпечення в літній період.

Керівники водних агенцій України і Молдови домовилися про продовження оперативного обміну даними між відомствами й узгодили подальшу співпрацю за такими напрямами: дотримання режимів роботи водосховищ відповідно до правил їх експлуатації; у разі збільшення притоку води до Дністровського водосховища — акумуляцію його стоку; оновлення сценаріїв зміни клімату в басейні Дністра та підготовку заходів з адаптації; у разі погіршення ситуації з водністю річки Дністер — проведення позачергового засідання Дністровської комісії.

Попри збройну агресію рф Україна виконує міжнародні зобов’язання та підтримує стале водопостачання Республіки Молдова. Завдяки гірській будові верхньої частини басейну Дністра, що сприяє швидкому добіганню поверхневого стоку до русла, навіть короткочасні літні дощі дадуть змогу повернути водність річки до норми, повідомляє Міндовкілля.