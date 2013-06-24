Міністр оборони Рустем Умєров, заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Сергій Боєв та міністр оборони Королівства Нідерландів Кайса Оллонгрен підписали заяву про наміри, яка зафіксувала на папері наміри України та Нідерландів створити дієвий механізм фінансової підтримки українських виробників озброєнь. Підписання заяви має на меті зміцнити виробничий потенціал української оборонної промисловості та забезпечити постачання найефективніших озброєнь Силам безпеки і оборони за підтримки Нідерландів.

Підписанню цього документа передував візит до Києва міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен, після якого вона оголосила про спрямування 60 мільйонів євро на дрони для України. Зокрема йдеться про 20 мільйонів на закупівлю FPV-дронів у межах міжнародної дронової коаліції, 22,5 мільйона євро на закупівлю безпілотників виробництва ОПК Нідерландів, а також 17,5 мільйона — на закупівлю морських дронів українського виробництва.

«Дрони стали геймченджерами в цій війні. Тому для нас важливо залучити якомога більше ресурсів для їх виготовлення та постачання українському війську. Оборонна промисловість України має значні потужності, які перевищують закупівельні спроможності держбюджету. Тому для нас така важлива підтримка партнерів у вигляді додаткових контрактів. Ми вдячні Королівству Нідерландів за надання цієї підтримки», — сказав заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Сергій Боєв.

Підкреслимо, що надання коштів Нідерландів на закупівлю українських дронів — істотний внесок в ініціативу ZBROYARI: Manufacturing Freedom. Це глобальна фандрейзингова кампанія, стратегічний збір серед країн-партнерів. Його мета — зібрати $10 мільярдів на виробництво української зброї в 2024 році. У межах проєкту Україна має вже три донати: крім Нідерландів, Данія надала 28,5 мільйона доларів, Канада — 2,1 мільйона доларів.

Очікуємо подібних рішень від інших партнерів. Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявляв, що США нададуть Україні пакет допомоги на 2 мільярди доларів. Ці кошти слід спрямувати зокрема на інвестиції у вітчизняний оборонно-промисловий комплекс.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель на Форумі оборонної промисловості DFNC1: US Edition, що проходив у Брюсселі, закликав країни Євросоюзу закуповувати озброєння для України в українських оборонних компаній, щоб швидше передавати його Силам безпеки і оборони.

Джерело:

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості