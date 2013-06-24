Уперше з часів здобуття незалежності України підписано окремий міжурядовий договір про науково-технологічну співпрацю з Німеччиною. Сьогодні під час візиту німецької делегації Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий та Федеральний міністр освіти і наукових досліджень Беттіна Штарк-Ватцінґер підписали Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Німеччини про співробітництво у сферах науки, технологій, інновацій та вищої освіти. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Двостороння співпраця України й Німеччини охоплюватиме:

обмін експертами для реалізації спільних науково-технічних програм;

участь у міжнародних проектах, організацію спільних наукових конференцій, семінарів і симпозіумів;

створення і спільне використання інноваційних структур;

підтримку програм вищої освіти та розвиток партнерських відносин між університетами обох країн.

«Минулого року ми відзначили 30-річчя встановлення українсько-німецького співробітництва у сфері науки й технологій. Сьогодні укріпили це співробітництво, підписавши нову угоду. Для нас це важлива угода, оскільки розуміємо, що наука не може розвиватися окремо, вона розвивається у взаємодії та співпраці. Ми чітко розуміємо, що відновлення України неможливе без технологій, а технології своєю чергою не можуть існувати без науки», — зазначив Оксен Лісовий.

«Жорстока загарбницька війна росії спричиняє в Україні жахливі страждання й руйнування. Вона має важкі наслідки і для української науки. Ми стоїмо на боці України і надаємо їй військову, гуманітарну та економічну підтримку. Проте наші зусилля у воєнний час спрямовані і на відновлення. Новою угодою про співробітництво у сфері науки і технологій, яку сьогодні підписуємо, ми поглиблюємо співробітництво з українськими партнерами у сфері науки і досліджень. Зміцнення інноваційної сили України вже сьогодні зміцнює країну для відновлення та для майбутнього у мирі та свободі», — додала Беттіна Штарк-Ватцінґер.

Також у межах візиту відбулася презентація чотирьох українсько-німецьких центрів передових досліджень, які розпочали роботу в цьому році, і є однією з ключових ініціатив науково-технологічної співпраці між Україною і Німеччиною.

Центри передових досліджень — це чотири наукові центри, де українські й німецькі дослідники спільно працюватимуть над створенням передових технологій. Вони функціонують у Львові, Харкові, Києві та отримують фінансову підтримку Німеччини у розмірі орієнтовно 10 млн євро.

Детальніше про центри:

Один з центрів передових досліджень у Львові працює над розробленням нових антибактеріальних сполук, що матимуть важливе значення для медицини та боротьби з інфекційними захворюваннями і будуть вирішувати проблему антибіотикорезистентності;

Інший — займається аналізом історичних травм ХХ століття, вивченням важливих історичних подій, спрямованих на осмислення й аналіз суспільних змін та наслідків конфліктів.

У Харкові діяльність центру зосереджено на застосуванні плазмових технологій у спінтроніці, що відкриває нові можливості для розвитку передових електронних пристроїв.

У Києві центр фокусується на дослідженні квантових матеріалів, розвитку високотехнологічних рішень у галузі інформаційних технологій та фізики.

Підписання Угоди стало черговим важливим кроком у зміцненні українсько-німецьких відносин та розвитку інноваційного потенціалу обох країн.