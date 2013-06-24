Учора у Варшаві Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Республікою Польща.Документ уперше з-поміж уже підписаних двосторонніх безпекових угод передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі нашої країни, випущених у напрямку Польщі.

Також уперше в безпековій угоді йдеться про створення «українського легіону» — підготовку особового складу Сил безпеки і оборони України на території Польщі, приєднатися до якого зможуть громадяни України, що тимчасово проживають у Польщі та інших державах.

Угода містить потужний блок щодо співробітництва в оборонній промисловості, зокрема розміщення виробництв польських оборонних компаній в Україні та вивчення додаткових можливостей спільного оборонного виробництва. Також Польща продовжуватиме роботу логістичного хабу POLLOGHUB та використання потенціалу ЛитПолУкрбригу задля посилення ЗСУ.

Документ має на меті посилення співпраці в невійськовій сфері, зокрема у розвідці, кібербезпеці, морській та інформаційній безпеці, захисті критичної інфраструктури, повідомляє Офіс Президента.