На кліматичній конференції ООН - СОР29, що пройшла в Баку (Азербайджан) Україна в числі 31 країни світу підтвердила свої наміри розвивати атомну енергетику в найближчій перспективі. Крім України, наміри потроїти потужності атомної енергетики до 2050 року підтвердили також США, Франція і Велика Британія. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Для України розвиток атомної енергетики - це стратегічне завдання. В умовах війни атомна енергетика довела свою надійність і критичну значущість для України. Сьогодні АЕС покривають близько 60% споживання електроенергії в країні і є основою нашої енергосистеми. Наше завдання - спільно з партнерами продовжити розвиток атомної енергетики, зокрема й розбудову додаткових генеруючих потужностей», - зазначив заступник Міністра енергетики України Роман Андарак.

Наразі державна компанія НАЕК «Енергоатом» реалізує низку проектів будівництва додаткових потужностей атомної генерації, зокрема на промислових майданчиках діючих АЕС.

Це добудова енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС сумарною проектною потужністю 2,2 ГВт, а також додаткових блоків на Рівненській та Хмельницькій станціях за технологією американської компанії Westinghouse.