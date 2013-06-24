Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав історичною зустріч у словацьких Михайлівцях неподалік кордону, де вчора відбулись українськословацькі урядові консультації. Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це глава українського уряду заявив у вступному слові перед початком переговорів. За його словами, міністри обох країн мали змогу говорити про спільні прагматичні інтереси, економіку, розвиток, відновлення України, участь у проєктах, європейські фонди, логістику та спільні угоди.
Денис Шмигаль подякував уряду Словаччини за тверду і надійну підтримку України.
«Ми вдячні Словаччині, словацькому народові, словацькому урядові, вам, пане Прем’єрміністре, за підтримку України, абсолютно тверду та надійну, за визнання нашого суверенітету і територіальної цілісності», — зазначив український Прем’єр.
Під час зустрічі йшлося зокрема про євроінтеграційні прагнення України та підтримку формули миру, яку запропонував Президент Володимир Зеленський.
Докладно про українськословацькі урядові консультації — в наступному номері «Урядового кур’єра».