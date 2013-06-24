Україна і Сполучені Штати Америки підписали Меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу над Угодою про економічне партнерство та підтверджує намір фіналізувати й укласти Угоду, яка буде вигідна обом народам. Угода передбачатиме створення Фонду інвестицій у відбудову України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У Меморандумі йдеться, що Угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів.

Крім того, він підтверджує прагнення американського народу інвестувати разом з українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну.

Також згідно з текстом Меморандуму Сполучені Штати Америки та Україна визнають внесок, який Україна зробила у зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною у світі арсеналу ядерної зброї.

Окрім цього, документ передбачає, що США поважають зобов’язання України, пов’язані із вступом у ЄС або пов’язані з угодами з міжнародними фінансовими установами та іншими офіційними кредиторами. Тобто робота над Угодою не може спричиняти конфліктів для євроінтеграційного шляху України.

Меморандум підписано в рамках переговорного процесу, який відбувається відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів від 11 квітня 2025 р. № 333-р «Про делегацію Уряду України для участі у переговорах з Урядом Сполучених Штатів Америки щодо реалізації спільних проектів».

Повний текст Меморандуму можна прочитати нижче.

Меморандум_англ. ( .pdf , 452.45 Кб )

Меморандум_unofficial translation ( .docx , 16.01 Кб )