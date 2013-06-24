Україна та Сполучені Штати Америки підписалиУгоду про створення Інвестиційного фонду відбудови. Фонд стане ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки та поглиблення стратегічного партнерства між Україною та США.

Угоду підписали Перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко та Міністр фінансів США Скотт Бессент. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Інвестиційний фонд відбудови дозволить забезпечити фінансування критично важливих проектів у сфері розробки корисних копалин та сприятиме впровадженню інновацій, технологічному розвитку та відновленню.

Угода вигідна для обох держав, адже дозволить залучити додаткові інвестиції, сприятиме розвитку інновацій і впровадженню нових технологій. США допомагають залучати до відновлення України приватних і публічних інвесторів — іноземні фонди, компанії, уряди держав, які підтримують боротьбу України проти російської агресії. Американські компанії отримають доступ до нових можливостей, які відкриває спільний розвиток природних ресурсів та відновлення України.

«Це рішення — новий етап нашої співпраці зі США. Ми отримуємо не лише інвестиції, а й стратегічного партнера, який працюватиме разом з нами над розвитком економіки, і впровадженням інновацій. Підписання угоди — це результат тривалих перемовин. Я вдячна переговорним командам за професійну роботу та зусилля. Завдяки злагодженій роботі обох команд ми напрацювали взаємовигідну для обох держав угоду. Угода, в якій США відзначають своє прагнення сприяти досягненню довгострокового миру в Україні і визнають вклад, який Україна зробила у глобальну безпеку», — зазначила Юлія Свириденко.

Ключові гарантії для України:

Відповідність Конституції та курсу на ЄС. Угода узгоджується з чинним законодавством і міжнародними зобов’язаннями України.

Повний контроль над ресурсами. Усі надра, територіальні води та ресурси залишаються у власності України. Лише Україна визначає умови та місця видобутку.

Збереження державної власності. Державні компанії залишаються у власності України. Угода не впливає на приватизаційні процеси.

Оптимальні законодавчі зміни. Для функціонування Фонду потрібні лише обмежені зміни до Бюджетного кодексу України. Сама Угода підлягатиме ратифікації Верховною Радою.

Як працюватиме Фонд: