Україна та Сполучені Штати Америки підписалиУгоду про створення Інвестиційного фонду відбудови. Фонд стане ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки та поглиблення стратегічного партнерства між Україною та США.
Угоду підписали Перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко та Міністр фінансів США Скотт Бессент. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Інвестиційний фонд відбудови дозволить забезпечити фінансування критично важливих проектів у сфері розробки корисних копалин та сприятиме впровадженню інновацій, технологічному розвитку та відновленню.
Угода вигідна для обох держав, адже дозволить залучити додаткові інвестиції, сприятиме розвитку інновацій і впровадженню нових технологій. США допомагають залучати до відновлення України приватних і публічних інвесторів — іноземні фонди, компанії, уряди держав, які підтримують боротьбу України проти російської агресії. Американські компанії отримають доступ до нових можливостей, які відкриває спільний розвиток природних ресурсів та відновлення України.
«Це рішення — новий етап нашої співпраці зі США. Ми отримуємо не лише інвестиції, а й стратегічного партнера, який працюватиме разом з нами над розвитком економіки, і впровадженням інновацій. Підписання угоди — це результат тривалих перемовин. Я вдячна переговорним командам за професійну роботу та зусилля. Завдяки злагодженій роботі обох команд ми напрацювали взаємовигідну для обох держав угоду. Угода, в якій США відзначають своє прагнення сприяти досягненню довгострокового миру в Україні і визнають вклад, який Україна зробила у глобальну безпеку», — зазначила Юлія Свириденко.
Ключові гарантії для України:
- Відповідність Конституції та курсу на ЄС. Угода узгоджується з чинним законодавством і міжнародними зобов’язаннями України.
- Повний контроль над ресурсами. Усі надра, територіальні води та ресурси залишаються у власності України. Лише Україна визначає умови та місця видобутку.
- Збереження державної власності. Державні компанії залишаються у власності України. Угода не впливає на приватизаційні процеси.
- Оптимальні законодавчі зміни. Для функціонування Фонду потрібні лише обмежені зміни до Бюджетного кодексу України. Сама Угода підлягатиме ратифікації Верховною Радою.
Як працюватиме Фонд:
- Угода зосереджується на майбутній, а не минулій військовій допомозі США.
- Україна спрямовує до Фонду 50% майбутніх доходів від нової ренти на нові ліцензії на нові ділянки (у сфері критичної сировини, нафти й газу). Доходи від уже чинних проектів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до Фонду.
- Кошти Фонду інвестуються виключно в Україну — у видобувні проекти або відбудову інфраструктури.
- Перші 10 років прибутки не розподіляються, а повністю реінвестуються в українську економіку. Потім — можуть бути розподілені між партнерами.
- Управління Фондом здійснюється на паритетних засадах між Україною та США.
- США допоможуть залучати додаткові інвестиції і технології в українську економіку. Фонд підтримується урядом США через агентство DFC, яке допомагатиме залучати інвестиції та технології від фондів і компаній як у США, так і у ЄС та інших країнах, що підтримують боротьбу України проти ворога. Передача технологій — важлива складова Угоди, адже Україні потрібні не лише інвестиції, але й інновації.
- Угода надає податкові гарантії. Доходи і внески Фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні.