29 липня відбулося перше засідання Українсько-японської спільної комісії з питань співробітництва в галузі освіти, науки та технологій відповідно до Меморандуму про співробітництво між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти, культури, спорту, науки та технологій Японії в галузі освіти, науки та технологій. У заході взяли участь Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий і Міністр освіти, культури, спорту, науки і технологій Японії Масахіто Моріяма. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зустріч розпочалася з урочистих привітань, під час яких Оксен Лісовий подякував Уряду Японії за послідовну підтримку України, засудження російської агресії та приєднання до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Спільна комісія зосередилася на довгостроковій відбудові України через освіту, науку та технології. Під час засідання сторони обговорили шляхи сприяння академічним обмінам між Україною і Японією, спільні наукові проекти та дослідження, а також співпрацю у сфері професійно-технічної освіти. Зокрема, йшлося про можливість передання Україні комп'ютерних пристроїв для дистанційної освіти, налагодження контактів з японським бізнесом для забезпечення закладів освіти сучасною технікою та створення спільних тренінгових центрів.

«Сьогодні як ніколи важливо розвивати наукові дослідження, технології та інновації. Україна набуває унікального досвіду в оборонних технологіях, безпеці, цифровій освіті та медичному, аграрному, енергетичному секторах, що може слугувати цінною основою для дослідження, розвитку та апробації нових технологій. Ми пропонуємо спільно працювати над створенням інноваційних рішень, які допоможуть не лише Україні, але й іншим країнам у подоланні таких викликів», — зазначив Оксен Лісовий.

Японська сторона оголосила про намір перекласти українською мовою та передати 25 000 книжок для дітей закладів дошкільної освіти та початкових класів. Також японський Міністр детально розповів про можливості навчання та стажування для українських студентів і науковців в Японії та запропонував студентам з України здобувати освіту в Японії в галузях японської мови та культури, науки і технологій.

Наприкінці міністри підписали Загальні підсумки першого засідання Українсько-японської спільної комісії з питань співробітництва в галузі освіти, науки та технологій.

Сторони домовилися підготувати до наступного засідання Спільної комісії перелік проектів у галузі освіти, науки та технологій для їхнього затвердження й подальшої реалізації.