Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем.

Глава Української держави подякував за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, усю вже надану, а також анонсовану фінансову та гуманітарну допомогу.

Під час розмови обговорили залучення північнокорейських військових до російського вторгнення в Україну.

«Розглядаємо участь військовослужбовців північної кореї у вторгненні росії в Україну як інтернаціоналізацію війни та її вихід за межі двох держав», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент України надав інформацію про перекидання 3 тисяч північнокорейських військових на російські полігони у безпосередній близькості до зони бойових дій та очікуване збільшення їхньої кількості приблизно до 12 тисяч.

Володимир Зеленський і Юн Сок Йоль домовилися посилити обмін розвідданими та експертизою, активізувати контакти на всіх рівнях, зокрема найвищому, щоб виробити стратегію дій та перелік контрзаходів у відповідь на ескалацію, а також залучити до співпраці спільних партнерів.

У межах цієї домовленості Україна та Республіка Корея найближчим часом обміняються делегаціями для координації дій, повідомляє Офіс Президента.