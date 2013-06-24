Україна має близько 40 заявок на перевезення продовольства зерновим коридором, відкритим у заблокованому росією Чорному морі.

Про це сказав міністр інфраструктури Олександр Кубраков в інтервʼю Економічній правді, передає Укрінформ.

«Уже маємо близько 40 заявок, близько 700 тисяч тонн агропродукції вже вийшло з початку дії зернової ініціативи з портів Великої Одеси. Звичайно, ми хочемо її розширювати і додавати інші порти», - повідомив Кубраков.

За його словами, нині повноцінно працюють три основні українські порти на Чорному морі: Чорноморськ, Одесата Південний. На сьогодні з них вийшло вже 27 суден, десять стояли на завантаження.

«Це ті судна, які вийшли і зайшли, тобто їх там не було до початку повномасштабної війни», - уточнив міністр

Він також повідомив, що перевізники, переконуючись у дієвості домовленостей, збільшують кількість заявок на перевезення.

«Динаміка, яку ми бачимо – це 10-15 суден на добу. Наприклад, учора в наші порти зайшли сім суден. Сім – це вже цифра, за один день це непогано», - підкреслив Кубраков.

Нагадаємо, з портів Одещини вранці 28 серпня вийшли «зерновим коридором» шість суден з українською агропродукцією.

Загалом з моменту зняття морської блокади з портів Одеської області вийшло 51 судно з українською агропродукцією.

Як повідомлялося, 22 липня у Стамбулі за результатами чотиристоронньої зустрічі України, Туреччини, ООН та росії була підписана угода про вивезення зерна та іншого продовольства з українських портів.