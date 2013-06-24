Україна сформувала достатні запаси паливно-мастильних матеріалів для проходження осінньо-зимового періоду. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

На цьому наголосив заступник Міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«На сьогодні запаси сформовано на належному рівні. Вони допомагають балансувати (енергосистему – ред.), виходячи з різних ресурсів для генерації», - зазначив він.

Заступник Міністра нагадав, що для забезпечення електропостачання в умовах прицільних ворожих атак на об’єкти енергетичної інфраструктури як резервні джерела живлення в Україну було ввезено значну кількість генераторів, які працюють на дизельному пальному, бензині або газі.

«Для всіх цих груп споживачів на сьогодні сформовано достатній рівень запасів для того, щоб протягом зими і ціни не коливались, і ми бачили чітку впевненість у можливості проходження стабільного опалювального сезону», - зазначив він.