Ментальне здоров’я у всьому світі залишатиметься серед основних викликів на наступні 5 та навіть 20 років — висновки дослідження, проведеного на замовлення третього Саміту перших леді та джентльменів. Адже війна впливає не лише на тих, хто перебуває безпосередньо в зонах бойових дій. Її наслідки відчуваються ширше. Так, вплив російської військової агресії проти України відчуває кожен другий по всьому світу, а вплив конфліктів минулого століття — кожен третій. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Саме тому Україна ініціювала резолюцію«Зміцнення психічного здоров’я та психосоціальної підтримки до, під час та після збройних конфліктів, природних та антропогенних катастроф, охорони здоров’я та інші надзвичайні ситуації», яка була прийнятаконсенсусом 77-ї Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я ВООЗ. Про основні пункти документа міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко розповів під час десятого засідання Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоровʼя та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії рф проти України.

«Резолюція є важливим кроком на шляху до світу, де кожен має доступ до необхідної допомоги у найважчі моменти свого життя. Країни домовилися інтегрувати ментальне здоровʼя та психосоціальну підтримку у свої системи реагування на надзвичайні ситуації, — зазначив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. — Документ спрямований на посилення профілактики, сприяння, захисту та допомоги, пов’язаної з ментальним здоров’ям і психосоціальною підтримкою в надзвичайних ситуаціях. Досвід України в цій сфері є унікальним, і ми готові ділитися ним задля того, аби спільно долати масштабні кризи в ментальному добробуті людей, що виникають під час конфліктів, катастроф чи інших надзвичайних ситуацій».

Стан реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я в Україні

Окрім міжнародних аспектів турботи про ментальне здоровʼя людей на засіданні МКР традиційно заслухали представників міністерств щодо впровадження пріоритетних проектів відомств у межах реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я – ініціативи першої леді Олени Зеленської. Цього разу йшлося про пріоритетні проекти Міністерства соцполітики «Впровадження комплексної програми психосоціальної підтримки у формуванні життєстійкості» та Міністерства юстиції «Проведення навчання фахівців системи надання безоплатної правничої допомоги у сфері ментального здоровʼя».

Також заслухали представників Чернівецької та Кіровоградської областей щодо їх унікальних напрацювань у формуванні послуг з ментального здоров’я. Кіровоградщина, зокрема, зосередилася на навчанні фахівців з ментального здоров’я, активно залучаючи місцеві університети, в тому числі заклади вищої освіти релоковані з Донецької області. Особливий акцент робиться на послугах для молоді завдяки розвиненій інфраструктурі молодіжних центрів. На Буковині значна увага приділена міжсекторальній взаємодії та розширенню переліку сервісів із ментального здоров’я саме на рівні громад.

Всеукраїнська програма ментального здоровʼя «Ти як?». Рівень 2.0

Під час засідання були презентована нова візія Всеукраїнської програми ментального здоровʼя «Ти як?» — проект зростає, змінюється і переходить на рівень 2.0. У ньому передбачені різноманітні продукти для різних цільових аудиторій, спрямовані на формування культури піклування про ментальне здоров’я. Всі ці продукти — аптечки самодопомоги, відеопосібники, освітні серіали, довідники — представлені на оновленій платформі «Ти як?».

Послуги з ментального здоровʼя мають бути доступними насамперед там, де живе людина — без її відриву від соціуму. Тому зараз акцент робиться на посиленні амбулаторної ланки, комплектуванні мультидисциплінарних команд. А у подальшому стаціонарні форми поступово замінять центри ментального здоров’я, що створюються на базі кластерних лікарень.

Ще одна ініціатива — безбар’єрні простори відновлення українців. Такі центри життєстійкості відкриті в 209 громадах у 22 регіонах країни — кожен заклад пропонує спектр психосоціальних послуг, актуальних саме для конкретної території. Вже на сьогодні підготовлено понад 430 фахівців, що працюють у таких центрах.

Довідково

Супровід розробки та впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я забезпечує Координаційний центр з психічного здоров’я Кабінету Міністрів України за експертного партнерства та підтримки ВООЗ. Майданчиком для ухвалення рішень є Міжвідомча координаційна рада КМУ.