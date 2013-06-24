Україна, Молдова та Румунія провели тристоронні консультації з питань енергетики за участі міністрів закордонних справ та міністрів енергетики. Про це повідомляє Урядовий портал.

Консультації пройшли в Одесі за участі Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Міністра енергетики України Германа Галущенка, Віце-прем’єр-міністра, Міністра закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску, Віце-прем’єр-міністра, міністра інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрія Спину, Міністра закордонних справ Румунії Богдана Ауреску, Міністра енергетики Румунії Вірджила Даніеля Попеску, а також представників регуляторних органів у сфері енергетики трьох країн та провідних енергетичних компаній.

Герман Галущенко наголосив, що в умовах повномасштабної військової агресії росії проти України та енергетичного шантажу, який рф застосовує до Європи, солідарність країн регіону набуває надзвичайної важливості.

«Цей тристоронній формат дає нам можливості протистояти енергетичному шантажу росії, яка шантажує Європу і увесь світ. Те, що сьогодні ми разом, дає нам змогу більш стійко протистояти росії спільним енергетичним фронтом», - сказав Міністр енергетики України.

Герман Галущенко нагадав, що після успішної синхронізації української енергосистеми з європейською ENTSO-E, Україна отримала можливість експортувати електроенергію до країн Європи. І вже сьогодні здійснює експорт до Молдови та Румунії, обсяги якого готова збільшувати.

Він окреслив ключові напрямки співпраці України, Молдови та Румунії, які зможуть посилити енергетичну безпеку регіону.

Це розширення технічних можливостей для комерційного обміну електроенергією між країнами та підвищення надійності електропостачання. А також поглиблення співпраці на рівні операторів систем передачі.

Крім того, українська сторона висловила готовність надати партнерам підземні сховища газу для зберігання стратегічних запасів.

Ще одним важливим напрямком взаємодії є інтеграція енергетичних ринків. Україна впевнено просувається у інтеграції свого електроенергетичного ринку з ринком ЄС і розраховує на підтримку партнерами відповідних прагнень.

За підсумками консультацій міністри рішуче засудили захоплення Запорізької АЕС російськими військами, їхні численні провокації та обстріли, які можуть спричинити масштабну ядерну катастрофу в Європі, закликали москву негайно розпочати демілітаризацію станції та прилеглої території, аби відновити повний контроль української влади над ЗАЕС.

Міністри також підтвердили зацікавленість у розвитку тристороннього співробітництва в усіх сферах взаємного інтересу, насамперед у поглибленні політичного діалогу та покращенні диверсифікації енергопостачання, а саме інтеграції енергетичних ринків, збільшенні експорту електроенергії з України до Молдови та Румунії.

Учасники зустрічі погодилися, що статус кандидата в ЄС, наданий Україні та Республіці Молдова разом із успішною синхронізацією їхніх мереж з Європейською континентальною мережею ENTSO-E, відкриває нові можливості для регіональної співпраці, спрямованої на підвищення енергетичної стійкості та безпеки постачання.

Міністри висловили готовність проводити регулярні зустрічі та домовилися наступну присвятити питанню нарощування транзитного потенціалу України, Республіки Молдова та Румунії.