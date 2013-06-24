Навіть попри війну, Україна готова розпочати підготовку та провести Всесвітню виставки EXPO 2030 у місті Одеса. Про це розповіла Перший віце-прем'єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко під час онлайн -презентації українського проекта перед Міжнародним бюро виставок, яка проходить в Парижі, передає Урядовий портал.

«Україна сьогодні – це не лише війна та революція. Йдеться про майбутнє. Це можливість представити синергію українських технологій та мультикультуралізму. Це шанс зробити нашу країну одним із провідних виставкових майданчиків Східної Європи», - запевнила Юлія Свириденко.

За її словами, EXPO – це подія, яка надзвичайно позитивно впливає на імідж країни-господаря та дає потужний економічний ефект. Наразі всі гілки влади та законодавчої влади докладають усіх зусиль, щоб забезпечити повне представництво та перемогу України на виборах.

«Україна – країна можливостей і величезного потенціалу, яка стала відкриттям для світу як сильна нація та держава. Навіть під час війни українська держава та інституції продемонстрували здатність підтримувати ефективні роботу та управління, не тільки узгоджувати суспільні потреби, а й розвиватися. Тому Україна може гарантувати високий рівень ЕХРО 2030», - наголосила Юлія Свириденко.

Проведення EXPO 2030 в Одесі вже підтримала Прем’єр-міністр Італії Джорджіа Мелоні, яка зазначила, що це дасть надзвичайний сигнал для Європи, а саме віру в те, що в Україні все буде добре.

«Україна має досвід проведення глобальних заходів. Під час підготовки до EXPO 2030 ми обов’язково використаємо досвід ЄВРО 2012. Навіть попри війну сьогодні Одеса залишається активним діловим центром міжнародної торгівлі. Торговельне життя тут не припиняється навіть у найтемніші хвилини морської блокади. Запевняю вас – Україна гарантує дотримання найвищих стандартів організації EXPO 2030», - підкреслила Юлія Свириденко.

Довідково

Разом з Одесою за право приймати ЕКСПО-2030 змагаються Рим (Італійська Республіка), Ер-Ріяд (Королівство Саудівської Аравії) та Пусан (Республіка Корея). Завдяки урядовій та дипломатичній роботі України росія, яка теж претендувала на проведення виставки та була головним нашим конкурентом, відкликала свою заявку.

За умовою, виставки можуть відбуватися в одному регіоні світу не частіше ніж один раз на 15 років. Що значно посилює позиції України серед конкурентів: адже у 2015 році виставку проводили в Італії (Мілан), у 2020-му – в Дубаї (ОАЕ), в 2025 році вона відбудеться в Осаці (Японія).

Рішення, яке визначить переможця, буде ухвалено на 173-ій Генеральній асамблеї МБВ в листопаді 2023 року.