3 вересня відбулося чергове засідання Спеціального Європейського Комітету з питань Всесвітнього антидопінгового агентства (САНАМА). Члени Комітету одноголосно підтримали кандидатуру очільника Міністерства молоді та спорту України Матвія Бідного для його обрання до Виконавчого комітету ВАДА. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Матвій Бідний звернувся до членів Комітету у форматі онлайн та висловив подяку країнам, які підтримують Україну. Особливо тим, що допомагають організувати тренувальний процес і проводити антидопінгове тестування для наших спортсменів.

Очільник Мінмолодьспорту наголосив, що навіть в умовах війни Україна продовжує вдосконалювати антидопінгову політику як один із пріоритетних напрямів діяльності. Він зазначив, що нещодавно ухвалене законодавство, розроблене у співпраці з Радою Європи та ВАДА, повністю відповідає міжнародним стандартам та Всесвітньому антидопінговому кодексу.

Матвій Бідний також поділився своїм баченням майбутньої роботи у Виконавчому комітеті ВАДА. Він акцентував на важливості забезпечення прав спортсменів, їхньої участі в антидопінговій діяльності та наданні їм належних освітніх інструментів: «ВАДА має шукати консенсус і налагоджувати тісну співпрацю між усіма зацікавленими сторонами, зосередитися на розбудові потенціалу на національному рівні, розвивати більше партнерств для того, щоб побудувати сильнішу глобальну антидопінгову систему».

Заступник Міністра молоді та спорту України Андрій Чесноков, який за дорученням Матвія Бідного брав участь у засіданні, підкреслив важливість міжнародної співпраці у сфері антидопінгової діяльності: «Одноголосна підтримка кандидатури України до Виконкому ВАДА усіма антидопінговими організаціями держав-членів РЄ є безумовним свідченням досягнень національної антидопінгової системи, здобутими нашою державою в умовах війни рф проти України».

Остаточне затвердження делегатів від Ради Європи до складу Виконавчого комітету очікується в жовтні цього року під час засідання Комітету міністрів Ради Європи.