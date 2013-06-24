Міністерство закордонних справ вважає нікчемними підсумки незаконних «виборів», які росія провела на тимчасово окупованій території України. Про це йдеться у заяві вітчизняного зовнішньополітичного відомства, оприлюдненій учора.

«14 вересня в російській федерації пройшов так званий єдиний день голосування, під час якого всупереч нормам та принципам міжнародного права імітація процесу виборів відбувалася і на тимчасово окупованій території України, в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі.

Цьогоріч окупаційна влада провела «довибори» депутатів міських рад тимчасово окупованих Севастополя і Сімферополя, а також так званого губернатора Севастополя.

Наголошуємо, що організація росією так званих виборів на тимчасово окупованій території України є незаконною, а їхні підсумки — нікчемними. Жодні особи, нібито «обрані» внаслідок цього фарсу, не матимуть жодних юридичних підстав для виконання посадових обов’язків.

Переконані, що наші союзники та партнери, як і раніше, не визнаватимуть підсумків таких псевдовиборів, не контактуватимуть із представниками окупаційної влади на тимчасово окупованій території України, не вчинятимуть жодних дій, які можуть порушити політику невизнання російської окупації українських земель.

Будь-які органи, їхні посадові та службові особи на тимчасово окупованій території, так само як уся їхня діяльність, вважаються незаконними, якщо вони створені, обрані чи призначені в порядку, не передбаченому законодавством України.

Учергове підтверджуємо, що всі особи, причетні до організації та проведення будь-яких «виборів» на тимчасово окупованій території України, нестимуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та в межах міжнародно-правових процесів, а також підпадатимуть під дію наявних і майбутніх санкційних режимів в українській та іноземних юрисдикціях.

Бутафорні вибори на краденій землі не допоможуть росії узаконити окупацію — крадене доведеться повертати», — наголошено в заяві.

Джерело: Міністерство закордонних справ