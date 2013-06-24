На зустрічі очільників білорусі й росії володимира путіна й олександра лукашенка, за наявною інформацією, не було ухвалено якихось критичних рішень. Але хоч би про що вони домовлялися, Україна до цього готова. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу у вівторок, повідомляє Укрінформ.

«Зустріч путіна і лукашенка — це черговий танок у їхньому виконанні. За тією інформацією, якою ми володіємо, на цій зустрічі не було ухвалено якихось критичних рішень», — сказав Дмитро Кулеба. Він зазначив, що путін продовжує схиляти лукашенка до максимального сприяння діяльності російських збройних сил.

Глава української дипломатії констатував: нині, по суті, можна говорити, що певні об’єкти і частина військової інфраструктури білорусі перебувають під контролем рф, а білоруських військових фактично усунуто від впливу на ці процеси.

Натомість він наголосив: «росія багато років отруює ООН, це ні для кого не секрет, так само, як вона отруює всі міжнародні організації, у яких перебуває. росія займає місце постійного члена Радбезу ООН без належних юридичних підстав для цього і внаслідок, відверто скажемо, шахрайської схеми, яку реалізували 31 рік тому. Україна зараз готується до офіційних кроків, що доведуть незаконне перебування росії в Радбезі ООН і запустять політичний процес, який має спричинити позбавлення її цього місця», — зазначив міністр.

Дмитро Кулеба підкреслив, що це буде вкрай непросто зробити, але наголосив, що настав час відвертої й аргументованої розмови про узурпацію росією місця в Радбезі ООН та Організації Об’єднаних Націй загалом.

«Міжнародне право, а не інтриги та махінації на догоду росії — ось на чому стоятиме Україна», — сказав глава МЗС.