Україна – держава-член Міжнародного фонду сільського розвитку (IFAD). Ця престижна організація – єдина агенція ООН, що повністю зосереджена на трансформації сільського господарства, розвитку сільської економіки та продовольчих систем. Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, передає пресцентр Урядовий портал.

«Приєднання України до Міжнародного фонду сільського розвитку – стратегічний крок, над яким працювали Мінагрополітики, і після останньої робочої зустрічі з представниками IFAD в Римі нам вдалося стати 179 країною-членом. Членство в IFAD дає Україні нові можливості та перспективи, які сприятимуть розвитку агросектору в цілому», – наголосив Віталій Коваль.

Міністр відзначив, що пріоритет IFAD – розвиток малого фермерства. Підтримка IFAD дозволить українським виробникам підвищити конкурентоздатність, зміцнити позиції на ринку та вплине на розвиток аграрного сектору країни загалом.

Також українські виробники матимуть доступ до недорогих фінансових ресурсів, грантової підтримки, до участі в тендерах Фонду для закупівель товарів і послуг, до інвестицій для підтримки сталого розвитку. Зокрема, в таких сферах як:

підвищення продуктивності;

збільшення доходів;

інноваційні технології;

стійкість до криз та змін клімату.

Крім того, за словами Віталія Коваля, приєднання до Фонду сприятиме інвестиціям у розвиток інфраструктури сільських територій, та в технології, що допомагають адаптуватись до зміни клімату, що є критичним для українських аграріїв, що працюють на півдні нашої країни.

«Інтеграція України до Фонду не тільки сприяє розвитку агросектору, але й створює нові можливості для розбудови стійкої, продуктивної та інноваційної сільськогосподарської галузі України», – підкреслив Міністр.