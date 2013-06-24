У вівторок, 25 червня, у Люксембурзі відбулась перша Міжурядова Конференція між Україною та ЄС, що ознаменувала початок фактичних перемовин про членство України в Європейському Союзі. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Українську делегацію очолила Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, головний переговірник. До учасників конференції через відеозв'язок звернувся Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

«Сьогодні – історичний день. Історичний момент як для України, так і для ЄС. Для українців Європейський Союз – це про цінності та надію. Тисячі українців віддали своє життя за незалежну та європейську Україну. Я схиляю голову перед пам'яттю загиблих українських героїв. Схиляю голову в знак вдячності українським військовим за те, що цей день став можливим, за те, що дали можливість Україні розпочати цей переговорний процес, який зрештою приведе нас до членства в ЄС, – наголосив Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. – Попереду ще багато роботи на шляху до вступу. Ми готові до неї. Ми продемонстрували, що можемо рухатися швидко і досягати неможливого. Сьогоднішня подія це чітко демонструє».

Сторону ЄС представили Міністр закордонних справ головуючої в ЄС Бельгії Аджа Лабіб та Комісар ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівер Варгеї.

«Від імені Європейського Союзу я рада вітати шановних представників України на відкритті переговорів про вступ вашої країни до Європейського Союзу. Це історичний момент для всіх нас, який знаменує собою важливу віху в наших відносинах. Ми пам'ятаємо, що Європейська Рада у червні 2022 року визнала вашу європейську перспективу, заявила, що майбутнє України та її громадян пов'язане з Європейським Союзом, і вирішила надати вам статус кандидата», – озвучила Міністр закордонних справ Бельгії Аджа Лабіб, зачитуючи вступну заяву ЄС.

Вступну заяву від України представила Віце-прем’єр-міністр Ольга Стефанішина: «Початок переговорів щодо вступу України до ЄС є історичним моментом для українців, оскільки європейський вибір був одним з основних об'єднуючих чинників з моменту (часів) проголошення незалежності України, – наголосила урядовиця, – Україна розглядає процес приєднання до ЄС як інструмент для трансформації та адаптації до стандартів, які вимагаються від усіх членів ЄС, а також для підвищення загальної ефективності та конкурентоспроможності як ЄС, так і України на міжнародному рівні. Процес вступу є каталізатором значних економічних та політичних реформ в Україні».

Вона підкреслила, що Україна готова адаптувати законодавство ЄС в повному обсязі та створити ефективні адміністративні та судові можливості для його повного впровадження.

Після вступних заяв, власні позиції та коментарі представили країни-члени Євросоюзу.