Україна оголошує, що власники всіх державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій Укравтодору загальною вартістю 20,47 мільярда доларів США проголосували за запропоновану реструктуризацію єврооблігацій України та гарантованих державою облігацій Укравтодору. Це знакове рішення — вирішальний етап у стратегії України, спрямованій на збереження макроекономічної стабільності, забезпечення стійкості державного боргу та збереження ресурсів, необхідних для фінансування оборони країни у протистоянні повномасштабній агресії росії.

Унаслідок конструктивного переговорного процесу із власниками єврооблігацій 97,38% власників підтримали угоду про реструктуризацію, що перевищує необхідний поріг дві третини голосів. Кожна серія єврооблігацій в обігу одержала понад 95% голосів підтримки власників, що значно перевищує мінімально необхідні 50%, щоб угода про реструктуризацію набула чинності й дала змогу здійснити запропонований обмін наявних єврооблігацій на нові. Такий високий рівень підтримки відображає залученість міжнародної фінансової спільноти в забезпечення фінансової стійкості України в умовах повномасштабного вторгнення росії.

Реструктуризація передбачає:

номінальне зниження вартості державного боргу з першого дня чинності угоди на 37%, що скорочує обсяг державного боргу України більш ніж на 8,5 млрд дол. США;

зменшення боргових платежів на 11,4 млрд дол. США протягом періоду чинності Програми МВФ (скорочення на понад 90%) і на 22,75 млрд дол. США до 2033 року (скорочення на понад 75%);

збільшення середнього терміну обігу єврооблігацій майже на чотири роки (додатково до дворічного збільшення терміну обігу у 2022 році).

Реструктуризацію зовнішнього комерційного державного боргу України виконано менш ніж за п’ять місяців, попри притаманні складнощі через ситуацію у країні та одну з найбільших кількостей серій і номінальної вартості єврооблігацій, що підпадали під реструктуризацію, за останній час. Угода забезпечує найбільше списання боргу за чистою приведеною вартістю розміром приблизно 60% для суверенних емітентів з 2012 року та передбачає випуск першого боргового інструменту з умовним компонентом, що був затверджений відповідно до нової методології МВФ щодо оцінки ризику та стійкості суверенного боргу.

Міністр фінансів Сергій Марченко прокоментував підсумки голосування: «Ми пишаємося тим, що більш як 97% кредиторів підтримали нашу пропозицію про згоду щодо змін в умовах єврооблігацій. Така підтримка дає Україні змогу провести реструктуризацію всіх державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій Укравтодору. Майже одностайний рівень підтримки було досягнуто менш ніж за п’ять місяців, що дало змогу Україні досягти угоди із кредиторами до закінчення дворічного періоду відтермінування платежів, що було погоджено в 2022 році. Угоди досягнуто в такі короткі строки завдяки послідовній плідній співпраці з нашими інвесторами та міжнародними партнерами.

Завершення угоди з реструктуризації єврооблігацій — важливий крок для забезпечення бюджетної стабільності України, необхідної для продовження фінансування нашої оборони в умовах воєнного стану. Цей важливий крок на шляху до відновлення довгострокової економічної стабільності дасть нам змогу швидше повернутися на міжнародні ринки, щойно ситуація з безпекою поліпшиться.

Ця угода зменшить обсяг боргу України до сталого рівня, дасть змогу дотримуватися цілей програми МВФ та відповідати очікуванням Групи кредиторів України.

Висловлюю щиру подяку кредиторам за конструктивну співпрацю протягом усього процесу, а також МВФ і нашим офіційним партнерам за їхню підтримку під час роботи над угодою, яка враховує інтереси всіх сторін. Ми наближаємося до завершення цього процесу і продовжимо зміцнювати нашу економіку, фінансувати оборону країни від агресії росії та закладати основи для майбутнього відновлення і відбудови країни».

Після отримання позитивних підсумків голосування, яке почалося 9 серпня та завершилося 27 серпня, процес реструктуризації переходить до фінального етапу — фази розрахунків. Очікується, що проведення розрахунків за угодою відбудеться 30 серпня.

Джерело: Міністерство фінансів