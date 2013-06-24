До Державного бюджету України надійшло перше пільгове фінансування від Уряду Республіки Корея. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Нагадаємо, що у квітні 2024 року Уряди України та Кореї уклали Рамкову угоду, яка надає можливість Україні залучати кредити на суму до 2,1 млрд доларів США протягом 2024 – 2029 років.

“Вдячний Уряду Республіки Корея за посилення співпраці, яка дозволяє мобілізувати ресурси для забезпечення нагальних потреб держбюджету в умовах воєнного стану. Більше того, напрацьовані спільні ініціативи допоможуть прокласти фундамент для подальшого економічного зростання та відновлення”, — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Кредит залучається на строк у 20 років, процентна ставка – 1,0% річних. Пільговий період становить 5 років від дати підписання кредитного договору.