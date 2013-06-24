В Україну надійшло 12 трансформаторів, які придбані за кошти Фонду енергетичної підтримки України, створеного при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства. Про це повідомляє Урядовий портал.

Необхідне обладнання на суму понад 2 мільйона гривень вже отримав оператор системи розподілу електроенергії однієї з прикордонних з росією областей.

Донором, за кошти якого була здійснена закупівля, є Данське енергетичне товариство.

Загалом у переліку компаній, які обрані для закупівлі обладнання, палива та послуг за кошти Фонду енергетичної підтримки, - 41 компанія (при надходженні коштів до Фонду цей перелік буде розширюватися).

Вони забезпечують генерацію, передачу, розподіл електричної енергії, зберігання, розподіл і транспортування природного газу, також у переліку - компанії видобувної галузі.

«Ми дякуємо всім донорам Фонду енергетичної підтримки України, які своїми внесками допомагають нам відновлювати і зміцнювати українську енергосистему. Це внесок не тільки в українську енергетичну безпеку, але і безпеку всього європейського континенту», - наголосив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Загалом до Фонду енергетичної підтримки України вже надійшло понад 154 млн євро від 12 держав, організацій і компаній. Активна робота для залучення коштів до Фонду триває.