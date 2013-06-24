До держбюджету України надійшов другий транш у межах перехідного фінансування обсягом 1,5 мільярда євро відповідно до інструменту Європейського Союзу Ukraine Facility.
«Міжнародна підтримка ключова в забезпеченні макроекономічної стабільності й побудові фундаменту для подальшого економічного зростання. Європейський Союз — найбільший донор бюджетної підтримки від лютого 2022-го — понад 31 мільярд євро. Упровадження інструменту Ukraine Facility разом зі схваленням Єврокомісією Плану України допоможе своєчасно та в повному обсязі забезпечувати нагальні бюджетні потреби в соціальній сфері, а також реалізацію відновлення та реконструкції в той час, як імплементація структурних реформ сприятиме економічному розвитку та євроінтеграції України», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
У березні до держбюджету надійшов перший транш обсягом 4,5 мільярда євро. Виконавши всі п’ять реформ у галузях управління державними фінансами, боротьби з корупцією, розвитку бізнес-середовища, Україна залучила загалом 6 мільярдів євро, передбачених механізмом перехідного фінансування, повідомляє Мінфін.