Вчора Україна отримала третій транш у розмірі 1,5 млрд євро в рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) на 2023 рік. Загальний обсяг пільгового фінансування від ЄС за зазначеною програмою сягає 18 млрд євро. Про це повідомляє Урядовий портал.

Перший транш у розмірі 3 млрд євро Україна отримала в січні 2023 року, другий транш обсягом 1,5 млрд євро надійшов до держбюджету у березні поточного року.

Таким чином, загальний обсяг прямої бюджетної підтримки від ЄС у 2023 році сягнув 6 млрд євро.

«Протягом перших чотирьох місяців 2023 року найбільший обсяг фінансової допомоги Україна отримала від Європейського Союзу. Вдячний колегам із ЄС за лідерство у підтримці України та послідовність і ритмічність у наданні коштів, що допомагає своєчасно й у повному обсязі виконувати держбюджет поточного року», — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Кошти надаються на безпрецедентно пільгових умовах для України й будуть спрямовані на фінансування найбільш нагальних видатків держбюджету.

Наступні транші в рамках масштабної програми МФД будуть надходити до держбюджету протягом 2023 року з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов.

Україна отримала 1,5 млрд євро у рамках масштабної макрофінансової допомоги від ЄС

Вчора Україна отримала третій транш у розмірі 1,5 млрд євро в рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) на 2023 рік. Загальний обсяг пільгового фінансування від ЄС за зазначеною програмою сягає 18 млрд євро. Про це повідомляє Урядовий портал.

Перший транш у розмірі 3 млрд євро Україна отримала в січні 2023 року, другий транш обсягом 1,5 млрд євро надійшов до держбюджету у березні поточного року.

Таким чином, загальний обсяг прямої бюджетної підтримки від ЄС у 2023 році сягнув 6 млрд євро.

«Протягом перших чотирьох місяців 2023 року найбільший обсяг фінансової допомоги Україна отримала від Європейського Союзу. Вдячний колегам із ЄС за лідерство у підтримці України та послідовність і ритмічність у наданні коштів, що допомагає своєчасно й у повному обсязі виконувати держбюджет поточного року», — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Кошти надаються на безпрецедентно пільгових умовах для України й будуть спрямовані на фінансування найбільш нагальних видатків держбюджету.

Наступні транші в рамках масштабної програми МФД будуть надходити до держбюджету протягом 2023 року з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов.