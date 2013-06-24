Вчора, 3 квітня, до загального фонду державного бюджету України надійшов перший транш у розмірі 2,7 млрд дол. США (2 млрд СПЗ) від Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це повідомляє Урядовий портал.

Кошти отримані за новою чотирирічною програмою розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) для України, що в загальному розмірі складає 15,6 млрд дол. США (11,6 млрд СПЗ).

«Сьогодні Україна отримала перший транш за новою програмою від МВФ. Завдяки наданим коштам ми спроможні й надалі зберігати економічну стабільність в Україні, а також забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету», - зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Довідково

У п’ятницю, 31 березня, Рада директорів МВФ затвердила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) для України з фінансуванням в розмірі 15,6 млрд дол. США (11,6 млрд СПЗ).

Програма включає два етапи. На першому етапі, що запланований на 2023-24 роки, увага зосереджена на впровадженні надійного бюджету на 2023 рік та збільшенні мобілізації доходів, у тому числі шляхом уникнення заходів, які можуть зменшити податкові надходження. Під час першого етапу також передбачається зниження інфляції та утримання обмінного курсу, в тому числі за допомогою підтримки відповідних валютних резервів. Крім того, очікуються заходи щодо сприяння довгостроковій фінансовій стабільності, включно з підготовкою більш глибокої оцінки стану банківського сектору, а також продовженням сприяння незалежності НБУ.

Під час другого етапу програми буде зроблено фокус на реформах, які допоможуть максимально ефективно підтримувати післявоєнне відновлення та реконструкцію, а також допоможуть Україні імплементувати необхідні заходи на шляху до євроінтеграції. Довгострокове зростання економіки також є одним з пріоритетів другого етапу програми EFF.