Під час робочого візиту до Брюсселю, Бельгія, Міністр фінансів України Сергій Марченко провів ряд двосторонніх зустрічей з міністрами фінансів країн-партнерів. Зокрема, з Міністром фінансів Німеччини Йоргом Кукісом, Міністром фінансів Польщі Анджеєм Доманським та Міністром фінансів Швеції Елізабет Свантессон. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У зустрічі також взяв участь заступник Міністра фінансів України з європейської інтеграції Юрій Драганчук.

Головними темами обговорення стали виконання ключових показників за програмою Ukraine Facility, реалізація ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) та впровадження пріоритетних реформ для європейської інтеграції.

Сергій Марченко подякував за значну фінансову допомогу з лютого 2022 року. Загалом бюджетна підтримка від ЄС сягає 45 млрд євро.

Сторони обговорили фінансову ситуацію в Україні. Завдяки ефективним політикам Уряду України разом із міжнародною підтримкою, фінансова система демонструє стабільність. Економіка продовжила зростати у 2024 році. Внутрішні доходи держбюджету зросли у порівнянні з 2023 роком на 9,4 млрд доларів США. ОВДП стали важливим елементом забезпечення бюджетних потреб – 15,8 млрд доларів США залучено у минулому році. Зовнішнє фінансування склало 41,7 млрд доларів США.

Україна продовжує демонструвати суттєвий прогрес у реалізації ініціативи Ukraine Facility. За перші три квартали 2024 року Україна виконала 23 показники, дев'ять з яких - достроково. Прийнято 16 стратегічних документів та 15 законів.

“Це дозволило залучити до держбюджету 16,1 млрд євро у 2024 році. Індикатори Плану України є також важливими кроками у зміцненні економічної стабільності України та підвищенні її інституційної спроможності. Продовжуємо працювати над тим, щоб забезпечити безперервну реалізацію реформ і гарантувати довіру міжнародних партнерів. Євроінтеграція – незмінний пріоритет Уряду України”, - зазначив Сергій Марченко.

Особливу увагу міністри приділили обговоренню ініціативи ERA, яка передбачає фінансову підтримку України за рахунок доходів від знерухомлених активів росії.

“Вдячний країнам ЄС за підтримку цього механізму. Заморожені активи центрального банку росії в ЄС становлять більшість таких знерухомлених активів у всьому світі. Тому покриття витрат повʼязаних із позикою відбуватиметься переважно за рахунок активів, які заморожені в ЄС”, - зазначив Міністр фінансів України.

Загальний обсяг ініціативи – 50 млрд доларів США із яких близько 20 млрд доларів США (18,1 млрд євро) – частина Європейського Союзу.

Сергій Марченко наголосив, що підтримка країн ЄС не обмежується тільки бюджетним фінансуванням. Вона також включає значну військову, гуманітарну допомогу та санкції у відношенні до країни-агресора.

За 2014-2025 роки фінансова допомога від ЄС вже сягла 50 млрд євро.