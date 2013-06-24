Україна отримала 50 млн доларів США від Світового банку в рамках виконання проекту у сфері охорони здоров’я “Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність” (THRIVE). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Умовою отримання зазначених коштів було підвищення рівня капітаційної ставки первинної медичної допомоги (оплата за обслуговування одного пацієнта, що подав декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу) щонайменше до 825 грн. Так, відповідно до рішення Уряду від грудня 2024 року капітаційна ставка на 2025 рік становить 844,4 грн замість 786,65 грн у 2024 році.

Мета проекту – надання допомоги Уряду України у покращенні Програми медичних гарантій (ПМГ) для створення надійної системи охорони здоров’я.

“Забезпечення безперебійного надання якісних медичних послуг українцям є одним із пріоритетів Уряду з початку повномасштабного російського вторгнення. Впровадження проекту THRIVE дозволяє якнайшвидше залучити необхідне фінансування для підтримки державних реформ у сфері охорони здоровʼя, а саме покращити дію Програми медичних гарантій”, – наголосила заступник Міністра фінансів Ольга Зикова.

THRIVE є одним із проектів, що впроваджуються із використанням фінансового інструменту PforR, який передбачає досягнення показників, за верифікації яких Україна залучатиме визначені відповідними угодами кошти.

Нагадаємо, що Угода про позику та Угода про фінансування на загальну суму 449 млн дол. США були підписані 10.12.2024. У 2024 році Україна вже отримала 220 млн доларів США, які передбачені Угодою про позику (100% виділених коштів).