26 червня, Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся із Міністром економіки, торгівлі та підприємництва Іспанії Карлосом Куерпо Кабайєро та Надзвичайним і Повноважним Послом Іспанії в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Також у зустрічі взяли участь заступник Міністра фінансів Олександр Кава, а також Надзвичайний і Повноважний Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев.

Метою візиту іспанської делегації до Києва є проведення 4-го засідання Міжурядової українсько-іспанської змішаної комісії з економічного та промислового співробітництва.

В ході зустрічі сторони обговорили стан економіки та фінансової системи України та перспективи залучення приватного сектору у відбудову України.

Сергій Марченко висловив подяку за спрямовану Іспанією всебічну допомогу Україні з перших днів повномасштабної агресії рф: “Фінансова, військова та гуманітарна підтримка - це напрямки, де Іспанія демонструє солідарність з Україною. І я вдячний Уряду та громадянам Іспанії за допомогу Україні у вирішальний для нас час. З початку повномасштабного вторгнення Іспанія надала 104 млн доларів США прямої бюджетної підтримки, з яких близько половини – гранти. Ці кошти були спрямовані для підтримки українців, які найбільше її потребували, в умовах протистояння агресору”.

Грантові кошти обсягом 50,1 млн доларів США були спрямовані в рамках проекту Світового банку PEACE in Ukraine на відшкодування витрат на оплату праці працівників державних органів та педагогічних працівників. Решта залученого фінансування обсягом 53,8 млрд доларів США надійшла у вигляді позики в рамках проєкту HEAL з підтримки сектору охорони здоров’я.

Учасники зустрічі розглянули потенційні напрями для розвитку подальшої співпраці України та Іспанії, зокрема шляхом залучення іспанського приватного сектору. Це енергетика, транспортна та муніципальна інфраструктури.

росія продовжує свій терор енергетичної системи України. Внаслідок систематичних атак росії на енергетичну інфраструктуру загалом було втрачено більше 9 ГВт генеруючих потужностей, що дорівнює близько половині попиту України. Це збільшує збитки та сповільнює економічну діяльність. Вже було переглянуто та знижено прогноз зростання ВВП на 2024 рік з 4,6% до 3,5%. В цьому контексті Міністр фінансів наголосив, що захист та відновлення енергетики залишаються пріоритетом. А потужний досвід Іспанії у використанні “зеленої” відновлювальної енергетики є важливим для України прискоренні цього процесу.

Сторони домовились продовжити конструктивний діалог та консультації з питань залучення іспанського бізнесу у відновлення України.