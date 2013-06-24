До Держбюджету України надійшов восьмий транш обсягом близько 400 млн доларів США (300,47 млн СПЗ) від МВФ в рамках чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Нагадаємо, що 28 березня Виконавча рада Фонду схвалила сьомий перегляд програми EFF.

"За два роки роботи програми EFF, Україна успішно пройшла вже сім переглядів, що дозволило залучити понад 10,1 млрд доларів США з передбачених програмою 15,5 млрд доларів США. Загалом за час повномасштабної війни, до держбюджету надійшло 12,8 млрд доларів США фінансової допомоги від Фонду. Ми продовжуємо активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ за Програмою", — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

На 2025 рік програмою МВФ EFF передбачено до 2,3 млрд доларів США за результатами чотирьох переглядів.

Довідково

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько 15,5 млрд доларів США (11,6 млрд СПЗ).

Програма є частиною пакета міжнародної підтримки України на суму, яка наразі становить близько 148 млрд доларів США на 2023-2027 роки.

З початку повномасштабного вторгнення Міжнародний валютний фонд є третім за величиною надавачем фінансової допомоги Україні, після Європейському Союзу та США.