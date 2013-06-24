Україна отримала другий транш фінансової допомоги від Великої Британії на суму 752 млн фунтів стерлінгів (майже 1 млрд доларів США). Кошти надано в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), яка передбачає використання прибутків від заморожених російських активів на підтримку України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Нагадаємо, 1 березня 2025 року Міністр фінансів України Сергій Марченко та Канцлер Казначейства Великої Британії Рейчел Рівз підписали Угоду про надання Україні фінансування на загальну суму 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько 3 млрд доларів США) для зміцнення обороноздатності держави.

Перший транш у розмірі 752 млн фунтів стерлінгів надійшов 7 березня 2025 року. Таким чином, загальний обсяг уже залучених коштів становить 1,5 млрд фунтів стерлінгів.

Фінансування надається строком на 30 років. Погашення кредиту здійснюватиметься за рахунок майбутніх доходів, отриманих від заморожених російських суверенних активів.

“Вдячний Уряду Великої Британії за рішучу підтримку України у боротьбі проти російської агресії. Надані кошти є цільовими і спрямовуються на покриття пріоритетних видатків сектору безпеки та оборони”, — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Довідково

Фінансова допомога від Великої Британії є частиною рішення країн G7 щодо запуску механізму Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine на загальну суму до 50 млрд доларів США.