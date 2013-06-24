Спільний проект МОЗ та Світового Банку «Трансформація охорони здоров'я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (THRIVE): спрямований як на пріоритезацію фінансування програми медичних гарантій, так і посилення технічної та операційної спроможності Національної служби здоров'я України, Міністерства охорони здоров'я України та медзакладів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

THRIVE дозволяє залучити необхідне фінансування для підтримки державних реформ у сфері охорони здоровʼя, а саме покращити надання послуг за Програмою медичних гарантій.

Умовою отримання 50 млн доларів у рамках проекту було підвищення рівня капітаційної ставки первинної медичної допомоги (оплата за обслуговування одного пацієнта, що подав декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу) щонайменше до 825 грн. Після рішення Уряду від грудня 2024 року капітаційна ставка на 2025 рік зросла. Наразі вона складає 844,4 грн замість 786,65 грн у 2024 році.

Нагадаємо, що Угода про позику та Угода про фінансуванняна загальну суму 449 млн дол. США були підписані 10 грудня 2024 року. Тоді Україна отримала220 млн доларів США, які передбачені Угодою про позику. Загалом, проект THRIVE передбачає використання фінансового інструменту PforR: тобто за досягнення встановлених показників країна поетапно залучатиме визначені угодами кошти.