Україна отримала перший транш від Великої Британії обсягом 752 млн фунтів стерлінгів (майже 1 млрд доларів США) у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Кошти буде спрямовано на посилення української оборонноздатності.

Нагадаємо, 1 березня Міністр фінансів України Сергій Марченко та Канцлерка казначейства Великобританії Рейчел Рівз підписали Угоду про надання Україні 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько 3 млрд доларів США) на оборонні потреби.

Кошти є частиною механізму ERA країн G7 загальним обсягом 50 млрд доларів США.

Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.

Фінансування надається на 30 років.