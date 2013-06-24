З початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 18 тисяч тонн гуманітарної допомоги для потреб енергетики. Про це повідомив Міністр енергетики України Герман Галущенко під час виступу на Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України у Кропивницькому, передає пресцентр Урядовий портал.

«З березня 2022 року до України надійшло 1370 вантажів загальною вагою близько 18 200 тонн від 36 країн світу. Ми щиро вдячні нашим партнерам за постійну підтримку України та її енергетичного сектору», – зазначив Міністр.

Він також наголосив, що робота над залученням допомоги від міжнародних партнерів триває безперервно. Очікується, що найближчим часом країни-донори надішлють ще 251 вантаж.

Залучення гуманітарної допомоги регулюється постановою Кабінету Міністрів від 22 липня 2022 року № 824, яка визначає порядок отримання, розподілу, використання та обліку допомоги для потреб енергетичного сектору в умовах воєнного стану.