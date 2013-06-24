20 березня, українська делегація на чолі з Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем взяла участь у пленарному 9-му засіданні Ради асоціації Україна – ЄС у Брюсселі. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

На заході були присутні члени Ради Європейського Союзу і представники Європейської Комісії та інституцій ЄС.

Під час свого виступу Міністр фінансів України Сергій Марченко подякував партнерам за ключову роль Європейського Союзу у залученні фінансових ресурсів для України, зокрема за своєчасне прийняття рішень щодо Інструменту Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро на 2024-2027 роки та ритмічну бюджетну підтримку від початку повномасштабного вторгнення.

“Від лютого 2022 року ЄС надав Україні понад 30 млрд євро на першочергові потреби держбюджету. Допомога надходила на передбачуваній основі, що дозволило Уряду виконувати свої зобов’язання перед громадянами у повному обсязі та спрямовувати власні ресурси бюджету на підтримку збройних сил”, — зазначив Міністр фінансів України.

Щодо Ukraine Facility Сергій Марченко наголосив, що середньостроковий період програми забезпечує належне планування виконання державного бюджету та адженди реформ в контексті подальшого економічного відновлення та вступу в ЄС. Уряд рішуче налаштований виконувати заходи передбачені у Плані України.

Нагадаємо, що 18 березня Урядом України було схвалено та внесено на розгляд Європейської Комісії Плану України на 2024-2027 роки, який включає в себе 15 секторальних розділів, що мають стати ключовими для подальшого розвитку економіки.

“Сьогодні ми отримали перший транш в рамках перехідного фінансування відповідно до Інструменту Ukraine Facility у розмірі 4,5 мільярди євро, а також розраховуємо на отримання другого траншу у розмір 1,5 мільярда євро у квітні цього року. Хоча відновлення та реформи мають вирішальне значення для майбутнього України, тільки за умови фінансування всіх пріоритетних видатків держбюджету Україна зможе вберегти економіку протягом усієї війни, аби відновитися і стати самодостатньою та успішною. Тому зовнішнє фінансування продовжує відігравати важливу роль”, — додав Міністр фінансів.

Водночас Сергій Марченко зазначив, що Уряд України проводить активну роботу для покращення ефективності впровадження реформ. Зокрема, під час останнього засідання міжвідомчої Координаційної платформи донорів України Міністр фінансів України у ролі співголови Платформи презентував Матрицю реформ. Документ систематизує всі заходи та політики, які були напрацьовані у співпраці з міжнародними партнерами. Незважаючи на війну, Україна віддана впровадженню реформ та зобов’язань у межах програм співпраці з партнерами.

Також Міністр фінансів наголосив на важливості подальшого функціонування Платформи донорів України, де Європейська Комісія є однією із трьох співголів. Платформа об'єднує партнерів України для ефективної координації зусиль, обміну досвідом та спільної роботи над економічним відновленням України.

Зі свого боку, представники ЄС вкотре наголосили на своїй непохитній підтримці України та намірі продовжувати надавати всебічну допомогу нашій державі.