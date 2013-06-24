За координації Міністерства енергетики України наша держава отримала гуманітарну допомогу від латвійського донора Latvenergo загальною вагою понад 325 тонн. Вантаж містить трансформатор потужністю 250 МВА та 60 тонн трансформаторної оливи до нього. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З доставкою вантажу допомогла латвійська Державна пожежно-рятувальна служба. Транспортні витрати покрито Європейським Союзом.

«Внаслідок масованих російських атак постраждало високовольтне обладнання на наших енергетичних об’єктах. Для відновлення енергосистеми ми використовуємо всі можливості, зокрема і вживане обладнання. Надана латвійськими партнерами допомога є вкрай важливою, і ми дякуємо Латвії за цю підтримку», - зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

З березня 2022 року Україна отримала з Латвії 25 гуманітарних вантажів енергетичного обладнання загальною вагою понад 512 тонн. Серед отриманого устаткування 70 трансформаторів різної потужності, спецтехніка та інше обладнання, потрібне для проведення ремонтів.

Загалом в Україну надійшло 1110 вантажів енергетичного обладнання загальною вагою близько 15,3 тисячі тонн від донорів із 36 країн світу. Географія розподіленої допомоги охоплює всю територію України. Основні обсяги обладнання спрямовуються до прифронтових областей.