Україна отримала від Світового банку кредит у розмірі 4,8 млрд доларів США. Це стало можливим завдяки гранту США у розмірі 1,6 млрд доларів США та коштів від інших партнерів з розвитку. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Фінансування було спрямовано до Державного бюджету України через проект Світового банку “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE in Ukraine).

Кредит у розмірі 4,8 млрд доларів США буде скеровано, зокрема, на покриття основних соціальних та гуманітарних видатків, таких як заробітна плата працівників охорони здоров'я, освіти, служб швидкого реагування та інших надавачів критично важливих державних послуг.

Уряд США спрямував фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та у координації з Міністерством фінансів США, Державним департаментом США.

Цього року пряма бюджетна підтримка від Сполучених Штатів сягає 6,8 млрд доларів США.

“Сполучені Штати є одним із найбільших донорів фінансової підтримки України. З початку повномасштабної війни на покриття першочергових видатків Державного бюджету України було виділено майже 30 млрд доларів США. Я вдячний Уряду США за цю суттєву допомогу, а також команді Світового банку, яка продовжує тісно співпрацювати з нами для визначення нових механізмів підтримки України та забезпечення нагальних потреб. Прозорість та підзвітність у використанні коштів міжнародних донорів є пріоритетами для Уряду України та нашим ключовим активом у побудові надійних партнерських відносин”, - зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Разом із проектом USAID SOERA та DBS Audit Activity, здійснюється моніторинг використання прямої бюджетної підтримки Уряду США, а з аудиторською компанією PriceWaterhouseCoopers Ukraine – перевірку за узгодженими процедурами з метою визначення допустимих державних витрат, проведених Україною у рамках проекту PEACE in Ukraine.