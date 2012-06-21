Україна отримала від МВФ понад 2,7 млрд дол. США внаслідок розподілу Спеціальних прав запозичень (СПЗ) у рамках допомоги країнам-учасницям МВФ у відновленні економіки, що постраждала внаслідок пандемії коронавірусу. Кошти надійшли на рахунок України.

СПЗ можуть бути конвертовані у валюту та використані для фінансування бюджету в цьому бюджетному періоді або збережені для забезпечення фінансування бюджету в наступних бюджетних періодах. Рішення щодо розподілу цих коштів буде прийматись відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, що 2 серпня поточного року Рада керуючих МВФ ухвалила розподіл між країнами спеціальних прав запозичення (СПЗ) для допомоги у відновленні світової економіки, яка постраждала внаслідок пандемії коронавірусу, на суму 650 млрд дол. США – це найбільший розподіл СПЗ в історії Фонду.

Таке рішення ухвалила Рада керуючих МВФ за пропозицією Директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої.

Україна продовжує співпрацю з МВФ та вживає заходи щодо впровадження реформ та виконання взятих на себе зобов’язань у рамках спільної з МВФ Програми Stand-by. Сьогодні Мінфін працює над завершенням першого перегляду чинної програми та очікує місію МВФ у вересні поточного року.