З травня 2022 року із Польщі до України надійшло 80 вантажів гуманітарної допомоги для потреб енергетики. Це близько 1,5 тисячі тонн обладнання. Тільки за останній тиждень надійшло 12 вантажів загальною вагою 174 тонни. Про це повідомляє Урядовий портал.

Серед наданого устаткування – генератори, трансформатори, ізолятори, залізобетонні опори, електричний кабель, а також системи аварійного живлення, роз’єднувачі та інші матеріали, необхідні для проведення ремонтних робіт.

«Польща – не просто партнер, а один з найбільших друзів України, який з перших днів повномасштабної війни надавав нам всебічну підтримку. Усі види матеріалів, які передали польські партнери, використовуються українськими енергетиками для якомога оперативнішого відновлення об’єктів, що постраждали від російських атак. Дуже важливою є робота логістичного хабу rescEU у Польщі, який акумулює гуманітарну допомогу з усієї Європи та швидко передає її в Україну. Ми дякуємо Польщі за цю підтримку», - підкреслив Міністр енергетики України Герман Галущенко.