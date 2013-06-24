Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримали від Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні за підтримки Європейського Союзу (ЄС) та у партнерстві з Міністерством охорони здоров’я України 16 автомобілів швидкої допомоги для забезпечення невідкладних потреб пацієнтів у сфері охорони здоров’я під час війни. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Автомобілі посилять систему екстреної медичної допомоги та сприятимуть швидшому реагуванню на критичні виклики, особливо у громадах, що постраждали від війни.

“Оперативне реагування медичних служб на надзвичайні ситуації є одним із ключових завдань ефективної системи охорони здоров’я. Завдяки підтримці ЄС і ПРООН медичні працівники мають додаткові ресурси, щоб дістатися до пацієнтів навіть у найвіддаленіших районах. Нові автомобілі стануть важливим підсиленням для медиків, які невтомно працюють у складних умовах на благо громад”, - Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Вісім автомобілів типу B призначені для транспортування та базової медичної допомоги пацієнтам, які не перебувають у критичному стані. Вони оснащені обладнанням для моніторингу життєвих показників, кисневою підтримкою та базовими реанімаційними засобами, зокрема дефібрилятором, електрокардіографом, приладами для вимірювання артеріального тиску, сатурації та пульсу. Такі машини забезпечують доступ до екстреної медичної допомоги навіть у найвіддаленіших районах.

Ще вісім автомобілів типу C виконують роль реанімобілів і застосовуються у критичних ситуаціях, як-от серцеві напади, важкі травми або інші невідкладні стани. Вони оснащені всім необхідним для стабілізації пацієнтів ще до прибуття в лікарню, що дає змогу медичним працівникам оперативно надавати невідкладну допомогу безпосередньо під час транспортування.

“Своєчасна екстрена допомога є критично важливою для порятунку життів, і наш спільний обов’язок — зробити її доступною для всіх, хто цього потребує. Передача цих автомобілів є частиною ширших зусиль, спрямованих на зміцнення інфраструктури охорони здоров'я України, підтримку медичних працівників і покращення догляду за пацієнтами”, -

Заступник голови Представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло.

Передані автомобілі використовуватимуть для виїзду медичних працівників у найвіддаленіші райони Чернігівської, Сумської, Харківської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Донецької областей.

“Сильне та адаптивне суспільство покладається на добре оснащені та оперативні медичні служби. Сучасний транспорт для екстреної медичної допомоги є важливим кроком до створення стійкої системи, яка забезпечує своєчасну допомогу кожному і кожній. Ці автомобілі не лише покращать медичну інфраструктуру на місцевому рівні, але й сприятимуть довгостроковому, сталому розвитку системи охорони здоров’я у громадах”, - Постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Україна отримала 1482 транспортних засобів у рамках гуманітарної допомоги, з яких 73 є броньованими.

Довідково: Закупівля та передача спеціалізованих автівок є частиною ширших зусиль ПРООН щодо зміцнення системи охорони здоров’я, спрямованих на відновлення та розвиток на місцевому рівні. Вона охоплює реформування екстреної медичної допомоги в Україні, посилення матеріально-технічної бази та підвищення кадрового потенціалу медичних закладів. Ініціативу реалізовано в межах флагманського партнерства ПРООН та ЄС «EU4Recovery — Розширення можливостей громад в Україні».