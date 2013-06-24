Міністерство охорони здоров’я України отримало від Корейського Червоного Хреста 40 «швидких» для надання невідкладної медичної допомоги під час війни: 20 автомобілів KIA та 20 автомобілів Hyundai Staria. Проект вдалося реалізувати за підтримки уряду Кореї та Українського Червоного Хреста. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Автомобілі розподілено між закладами охорони здоровʼя Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Черкаської, Чернігівської областей.

Загалом від Республіки Корея з 2022 року було отримано понад 150 автівок швидкої медичної допомоги.

«Щодня Україна перебуває під атаками ворожої армії. Щодня наша інфраструктура зазнає руйнувань. 1594 обʼєкти медзакладів пошкоджено та ще 210 зруйновано вщент. 550 автівок екстреної медичної допомоги росіяни пошкодили, знищили чи захопили в той час, коли потреба в медичному транспорті значно зростає через те, що зростає кількість поранених, — зазначив Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко. — Дуже вдячний всім партнерам, які підставляють нам плече підтримки. Отримані сьогодні 40 “швидких” від уряду Кореї допоможуть нашим надзвичайним медикам врятувати ще більше пацієнтів, адже ці автівки обладнані всім необхідним для допомоги важкохворим пацієнтам, а також тим, хто потребує додаткових заходів для підтримки життя під час транспортування до лікарень та між лікарнями».

«Я також дуже вдячний, що сьогодні ми можемо передати 40 автомобілів швидкої допомоги з Кореї Центру громадського здоровʼя Міністерства охорони здоровʼя України. Я думаю, це дуже важливо, що Червоний Хрест, який народився в зоні бойових дій, може передавати машини швидкої допомоги, які можуть бути використані для підтримки поранених, керуючись основоположними принципами Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця», — сказав доктор Кім Чул Соо, Президент Корейського Червоного Хреста.

Автівки обладнано засобами, що дозволяють надавати життєво необхідну допомогу пацієнтам під час медичного транспортування.

За понад два роки повномасштабної війни росіяни пошкодили 164 автівки екстреної медичної допомоги, ще 261 автомобіль знищили та 125 автівок захопили.